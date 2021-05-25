كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "غوغل" قررت أن تعتمد تقنية جديدة، في إحدى أبرز خدماتها، يمكنها أن تنقذ هاتفك، وسعة التخزين الخاصة به.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "غوغل" منحت تطبيقها للصور "غوغل فوتوز" تقنية جديدة، معتمدة على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، يمكنها التعرف على الصور الباهتة ولقطات الشاشة.

وينبه "غوغل للصور" المستخدمين بفضل تلك التقنية عن الصور، التي يمكن أن تستهلك سعة التخزين الخاصة بالهاتف وتبطئه بصورة كبيرة، من أجل حذفها من معرض الصور.

ومن المتوقع أن تبدأ "غوغل" في إطلاق التحديث الذي يتضمن تلك التقنية في "غوغل فوتوز" اعتبارا من 1 جوانالداخل.

وسيتزامن هذا مع تطبيق "غوغل فوتوز" سياسة جديدة، يمكن من خلالها المستخدم الاحتفاظ بنسخ احتياطية لصوره عالية الجودة بحد أقصى 15 غيغابايت، فيما سيصبح تخطي تلك سعة التخزين المذكورة مدفوع الأجر. وستمكن "غوغل" مستخدميها من الاحتفاظ بنسخ احتياطية لصورهم عالية الجودة لمدة ثلاث سنوات فقط.

وتؤكد "غوغل" أنها لن تمسح أي صور خاصة بالمستخدم، بل ستنبهه إلى تخطيه سعة التخزين المجانية، وتعرض عليه إما شراء سعة تخزين جديدة أو حذف عدد من الصور القديمة، مع تنبيهه إلى الصور منخفضة الجودة أو لقطات الشاشة.