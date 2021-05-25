تمكنت أمس قوات الشرطة التابعة للأمن الحضري الثاني بأمن ولاية تبسة من تفكيك شبكة إجرامية تحترف ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بمدينة تبسة.

وبحسب بيان صحفي لخلية الاعلام بأمن الولاية تسلمت "الخبر" نسخة منه فقد أوقفت ذات الفرقة شخصا يبلغ من العمر 31 سنة وضبطت بحوزته أكثر من 2700 قرص مهلوس بالإضافة إلى ثلاثة أسلحة نارية من الصنف الرابع والخامس (بندقية نصف آلية وبندقية مضخية، وبندقية صيد) ومبلغ مالي مقدر بأكثر من 11 مليون سنتيم كعائدات من النشاط الاجرامي.

وقد فتح التحقيق الأمني بعد توفر معلومات تفيد بوجود تحركات مشبوهة يتم من خلالها تخزين وترويج كميات معتبرة من المؤثرات العقلية مصدرها التهريب انطلاقا من أحد المساكن الموجودة بأحد الأحياء الشعبية بمدينة تبسة.

ليتم بناء على ذلك وبالتنسيق مع النيابة المختصة استغلال ذات المعلومات ومداهمة المسكن المشبوه الذي عثر بداخله على الأسلحة النارية وكمية الأقراص المهلوسة المذكورة، وعليه تم تحويل المتورط رفقة المحجوزات إلى مقر الأمن الحضري وفتح تحقيق في القضية، وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيه أمام العدالة لدى محكمة تبسة التي أصدرت في حقه أمرا يقضي بالإيداع في الحبس.