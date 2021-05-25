أكدت الجزائر، اليوم الثلاثاء، رفضها القاطع لأي إجراء من شأنه تغيير للحكومة بالقوة في دولة مالي.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية: "تتابع الجزائر بقلق بالغ التطورات الأخيرة في جمهورية مالي، وتؤكد رفضها القاطع لأي إجراء من شأنه تكريس تغيير الحكومة بالقوة، في انتهاك للمبدأ الأساسي للاتحاد الإفريقي في هذا الشأن.

وأضاف البيان: "وتدعو الجزائر جميع الأطراف المعنية إلى إبداء الشعور بالمسؤولية وتفضيل الحوار من أجل الحفاظ على التقدم السلمي والسلمي للمرحلة الانتقالية والحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد".

وتابع: "وتؤكد الجزائر من جديد دعمها للسلطات الانتقالية في مالي، بقيادة رئيس الدولة السيد باه نداو، والتي واصلت تقديم دعم متعدد الأوجه لها من أجل تحقيق العودة النهائية للبلاد إلى النظام الدستوري، في أساس الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب أحكام الميثاق الانتقالي المعتمد في 12 سبتمبر 2020، والذي أقرته الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".