كشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 488 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الإجمالية أزيد من 168 مليون إصابة، تعافى منهم 149 مليونا وما يقارب من 429 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أمريكا (604.416 وفاة)، البرازيل (450.026 وفاة)، الهند (307.249 وفاة)، المكسيك (221.695 وفاة) وبريطانيا (127.724 وفاة).

وبينت أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أمريكا (33.922.937 إصابة)، الهند (26.948.874 إصابة)، البرازيل (16.121.136 إصابة)، فرنسا (5.605.895 إصابة) وتركيا (5.194.010 إصابات).