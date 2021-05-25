- البليدة: الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، ينشط تجمعا بدار الشباب لبلدية بني خليل على الساعة 09 و30 د.

ـ تيسمسيلت: ينشط رئيس حزب جبهة النضال الوطني، عبد الله حداد، تجمعا على الساعة 14 بالمكتبة البلدية للعيون.

ـ البيض: رئيس حزب الاصلاح، فيلالي غويني، ينشط تجمعا على الساعة الـ 10 صباحا بالمكتبة البلدية "الشهيد الرق الحاج".

ـ الأغواط: رئيس حزب الاصلاح، فيلالي غويني، ينشط تجمعا.

ـ بومرداس: رئيس حركة البناء ينشط تجمعا بالمركز الثقافي ببودواو على الساعة 16 و30د.

- سعيدة: رئيس حزب "صوت الشعب"، لمين عصماني، ينشط تجمعا بدار الثقافة "مصطفى خالف" على الساعة الـ 10 صباحا.

- البيض: رئيس حزب "صوت الشعب"، لمين عصماني، ينشط تجمعا على الساعة الـ 16 و30 د بقاعة المحاضرات "أحمد حري".

- البليدة: الأمين العام لحركة النهضة، يزيد بن عيشة، ينشط تجمعا على الساعة 17:00.

- جيجل: الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، ينشط تجمعا بقاعة الصومام بالولاية على الساعة الـ 16.

- خنشلة: مرشحو قائمة جبهة المستقبل ينشطون بدار الشباب "مراح لعجال" ببلدية الحامة تجمعا على الساعة الـ 13و30د.

- ميلة: الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، ينشط تجمعا بدار الثقافة مبارك الميلي بمقر الولاية على الساعة الـ 09 و30 د.

- ميلة: رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، ينشط بالمكتبة البلدية لمدينة شلغوم العيد على الساعة الـ 09 و30 د.

- قسنطينة: رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، ينشط بدار الثقافة مالك حداد بمقر الولاية تجمعا على الساعة الـ 14.

- البويرة: رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر، فاطمة الزهراء زرواطي، تنشط تجمعا شعبيا بقاعة "امحمد اسياخم" على الساعة الـ14.

- باتنة: رئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي، ينشط بساحة الحرية بمقر الولاية نشاطا جواريا على الساعة الـ 10 صباحا.

- بشار: رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، ينشط تجمعا شعبيا بدار الثقافة على الساعة 09 صباحا.

- المغير: جبهة التحرير الوطني تنشط تجمعا بالمركز الثقافي بجمعة على الساعة 09 صباحا.

- عين الدفلى: رئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة، جمال بن زيادي، ينشط تجمعا شعبيا بدار الشباب لبلدية العمارة على الساعة 16 و30 د.