تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة ليلة البارحة من انتشال جثة الغريق المفقود منذ أربعة أيام بشاطئ وادي ريغة في بلدية فلفلة.

وأفادت ذات المصالح في منشور عبر صفحتها على الفايسبوك، أنه تم ليلة أمس في حدود الساعة الثامنة مساء وتسع دقائق انتشال جثة الغريق المتوفي من شاطئ وادي ريغة من طرف المواطنين، حيث تم نقله الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سكيكدة، بعد ما تعرف عليه أهله.

وأضاف ذات المصدر أنه بعد أربعة أيام كاملة من البحث تم العثور على جثة الغريق المفقود بالبحر والبالغ من العمر حوالي 17سنة والمنحدر من دائرة العلمة بولاية سطيف في شاطئ وادي القط المركز 07 العربي بن مهيدي ببلديه فلفلة.

وقدمت مديرية الحماية المدنية لولاية سكيكدة، تعازيها الخالصة لعائلة الفقيد وجزيل الشكر لكل من ساهم في عملية البحث والمساعدة في عمليات التمشيط والتحسيس والإيواء والإطعام من قريب أو بعيد وإلى جميع غطاسي الحماية المدنية لولاية سكيكدة والغطاسين الهواة المتطوعين من مختلف ولايات الوطن والمجتمع المدني المسعفين المتطوعين الجواريين جمعية الحكيم العربي بن مهيدي وجمعية حقوق الانسان ونادي الكوكب الأزرق ونادي الرياضي alto sportive Skikda وغواصو الخير لكل من ولايات سكيكدة والبويرة وسطيف و مجموعة غطاسي وادي ريغة الصيادين الهاوين أصحاب القوارب والدراجات المائية الحراس الموسميين وسكان حي العربي بن مهيدي.