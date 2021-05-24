قرر الاتحاد الأوروبي مساء الإثنين خلال اجتماعه في بروكسل إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات البيلاروسية، وذلك عقابا لنظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو المتهم بتحويل مسار طائرة مدنية أوروبية كانت تقل الناشط والمعارض الشاب رومان بروتاسيفيتش (26 عاما) بهدف توقيفه، وفق متحدث باسم التكتل.



كذلك دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي شركات الطيران الأوروبية إلى تجنب المجال الجوي البيلاروسي، مطالبين بـ"الإفراج فورا" عن المعارض وصديقته، وفق مقررات للقمة نشرها متحدث باسم الاتحاد.