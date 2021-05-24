جبهة الحكم الراشد من المدية

بلهادب يدعو الى احداث القطيعة مع الممارسات القديمة



دعا بلهادي عيسى رئيس جبهة الحكم الراشد، المواطنين الى احداث القطيعة مع الممارسات القديمة والحرص على اختيار المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط النيابة في قبة البرلمان.



اختار بلهادي بلدية اولاد ذايد بولاية المدية لاقامة تجمع شعبي له من اجل اسماع صوت جبهة الحكم الراشد التي قررت المشاركة في استحقاق 12 جوان من اجل المساهمة في بناء مؤسسات الدولة، وبارك بلهادي حراك 22 فيفري 2019 الذي كان من نتائجه الغاء العهدة الخامسة وحل البرلمان والاستفتاء على الدستور، ودعا الناخبين الى تطليق الممارسات القديمة في اختيار المترشحين التي كانت تستند على المقولة الشعبية المتداولة في مثل هذه المواعيد القائلة "حمارنا ولا عود الناس" التي كانت سببا فيما وصلت اليه الجزائر، فكل القطاعات تعاني محملا المسؤولية لمن تسببوا في افراغ المدرسة من منظومتها الاخلاقية.



واكد بلهادي ان جبهة الحكم الراشد تراهن على حصد العديد من المقاعد في هذا الاستحقاق ليس من اجل المناصب والامتيازات الممنوحة للبرلماني بل من احل احداث التغيير الذي ينشده الشعب الجزائري ، معبرا عن استياءه من تخصيص اعانة 30مليون لكل مترشح لم يتجاوز الاربعين من العمر واعتبر ذلك الغاء لمبدا تكافؤ الفرص.