تعتزم إدارة فريق شبيبة القبائل التقدم بطلب الى ديوان المركب الاولمبي, يوم غد الثلاثاء, من اجل استقبال نادي كوتون سبور الكاميروني بملعب 5 جويلية بالعاصمة, برسم اياب الدور نصف النهائي لكأس الكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف), والمقرر يوم السبت 26 يونيو, حسبما علمته "واج" اليوم الاثنين من النادي المنتمي الى الرابطة الأولى المحترفة.



وصرح المدير الرياضي كمال عبد السلام لوكالة الأنباء الجزائرية قائلا: "سنراسل ادارة المركب الاولمبي من اجل السماح للفريق بالاستقبال على ارضية ميدان ملعب 5 جويلية بمناسبة مباراة اياب الدور نصف النهائي يوم 26 يونيو القادم. وهو ما يتمناه الطاقم الفني واللاعبون كونهم يقدمون اداء أحسن فوق ارضية معشوشبة طبيعيا".



وافتك "الكناري" تأشيرة تأهله الى المربع الذهبي على حساب النادي الصفاقسي التونسي, رغم تعادلهم امس الأحد بتيزي وزو (1-1) في اياب ربع النهائي, علما ان مباراة الذهاب عرفت فوز ممثل الجزائر (1-0).



وأضاف عبد السلام "سنطلب ايضا من "الكاف" الاستقبال ليلا (00ر20), سيما وأننا سنكون في بداية فصل الصيف. وفي حال الرفض, فسيجرى اللقاء على الخامسة مساء (00ر17)".



وسيخوض لاعبو المدرب الفرنسي, دونيس لافان, مباراة الذهاب يوم الاحد 20 جوان بملعب غاروا بالكاميرون.



يذكر أن الفريقين التقيا خلال مرحلة المجموعات, حيث فازت الشبيبة ذهابا وإيابا (1-0 بتيزي وزو, و 2-1 بغاروا).



أما فيما يخص نصف النهائي الآخر, فسيجمع بين بيراميدز المصري والرجاء البيضاوي المغربي.