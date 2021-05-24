أفاد بيان لمصالح خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية ڨالمة، مساء الإثنين ، بأنّ قوات الشرطة القضائية للأمن الحضري السابع (بالمدينة الجديدة)، تمكنت من توقيف 11 شخصا تتراوح أعمارهم بين 26سنةو38 سنة ، ينحدر بعضهم من ولاية ڨالمة ، وبعضهم من ولاية الطارف والبعض الآخر من أولاد جلال ببسكرة ، على خلفية إنشاء محل للفسق والدعارة ، على مستوى أحد المساكن بالمدينة الجديدة لبلدية ڨالمة.



وأوضحت المصادر نفسها بأنّ مصالح الأمن ، تمكنت بع د اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن منزل أحد المشتبه فيهم ، من حجز هواتف نقالة بها مقاطع فيديو مخلّة بالحياء. وقد قُدذم المشتبه فيهم أمام محكمة ڨالمة ، حيث صدر في حق 05 منهم أمر بالإيداع في الحبس المؤقت ، ووجه للمباقين استدعاءات مباشرة.