نفت حركة "حماس" الفلسطينية على لسان القيادي فوزي برهوم، الاثنين، أي "معرفة للحركة بحادث الطائرة في مينسك أو وجود أي صلة بينها وبينه"، مشددا على أن "حماس لا تلجأ لمثل هكذا أساليب".



وقال: "حماس لا تلجأ لتلك الأساليب، والتي يبدو أنها من فعل جهات مشبوهة تهدف إلى شيطنة الحركة، وإلى إفشال التعاطف العالمي مع الشعب الفلسطيني ومع مقاومته المشروعة".



وأضاف: "حماس لا علاقة لها بالأمر على الإطلاق".



وأعلنت مينسك، في وقت سابق، أن "الإنذار الكاذب بوجود قنبلة على متن طائرة ركاب، والذي أدى لتحويل مسارها إلى مينسك حيث اعتقلت السلطات صحفيا معارضا كان على متنها، كتب باسم (جنود حماس)، وأنها تصرفت بما يتفق مع القوانين الدولية".



وكشفت السلطات البيلاروسية، عما قالت إنه "نص الإنذار بوجود قنبلة"، فيما يسعى المسؤولون لتهدئة غضب دولي متصاعد إزاء ما وصفته دول غربية "بقرصنة دولة".



وتهدد دول غربية بفرض عقوبات جديدة على مينسك بسبب الحادثة.