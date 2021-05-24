أكد وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الاثنين، على أن الطريق العابر للصحراء من بين المشاريع التي تراهن عليها الجزائر للولوج إلى السوق الإفريقية، وذلك في أشغال اجتماع لجنة الاتصال في دورته 71، برئاسة وزير الأشغال العمومية والنقل كمال ناصري، حسبما أفاد به بيان لوزارة التجارة.



وأضاف البيان أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، التأكيد على البعد التجاري لهذا المشروع الذي سيعمل على الربط بين الموانئ الرئيسية في البحر المتوسط مع ميناء الوسط الحمدانية بشرشال وتجسيد مسعى تعزيز التجارة الإفريقية البينية.



وخلال كلمة ألقاها بالمناسبة، أوضح السيد رزيق أن إنجاز الطريق العابر للصحراء من بين المشاريع التي تراهن عليها الجزائر للولوج إلى السوق الإفريقية و زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والصادرات خارج المحروقات، خاصة بعد دخول اتفاقية التبادل التجاري الحر الإفريقية حيز التنفيذ.



وأوضح البيان أن هذا اللقاء شكل فرصة لتقييم ما تم إنجازه في هذا المشروع لاسيما ما تعلق بتحويل الجزء الجزائري منه إلى رواق اقتصادي.