



بلغ عدد المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2021، 723 . 731 مترشحا من المقرر أن يجتازوا اختبارات هذا الامتحان من 20 إلى 24 جوان القادم، حسبما علم اليوم الإثنين من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات .



وحسب بطاقة فنية للديوان خاصة بالامتحانات المدرسية دورة 2021 ، فإن هذا العدد من المترشحين يتوزع على 545 . 459 مترشح متمدرس منهم 833 . 180 من فئة الذكور والباقي (712 . 278 ) من الإناث، فيما بلغ عدد المترشحين الأحرار 178 . 272 مترشح (099 . 140 من الذكور و 079 . 132 من الإناث).



وقد خصص الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لغرض إجراء هذا الامتحان المصيري 2528 مركزًا على مستوى التراب الوطني على أن تغفل أوراق الإجابات الخاصة ببكالوريا 2021 على مستوى 18 مركزًا للتجميع والإغفال و توزع بعدها على

87 مركزًا لتصحيح أوراق إجابات المترشحين.



وبرمج الديوان تاريخ الفاتح من جويلية القادم لفتح مراكز التصحيح التي ستدوم العملية الخاصة به إلى غاية 19 من نفس الشهر علمًا بأنه تم تخصيص مركز واحد وطنيًا لاعلان نتائج الامتحان.



وبخصوص اختبار مادة التربية البدنية والرياضية للمترشحين الأحرار، فقد خصصت الجهات المعنية 187 مركزًا لإجراء هذا الاختبار في الفترة من 16 إلى 27 ماي الجاري.



و بلغت نسبة النجاح الوطنية في إمتحان شهادة البكالوريا دورة سبتمبر 2020 ,55.30 % .



