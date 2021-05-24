تم، مساء اليوم الإثنين، إيداع صاحب محل الحلويات و المرطبات، المحل الكائن بوسط مدينة ميلة، الحبس المؤقت، حسبما علم من مصادر موثوقة .

و يواجه صاحب المحل تهم عديدة، أبرزها عرض و بيع و صنع سلع مغشوشة للاستهلاك، عدم احترام شروط النظافة و عدم احترام المواطن، و صنع و بيع مواد فاسدة.

و تعود حيثيات القضية إلى الأسبوع الأخير من شهر رمضان المنقضي حين تعرض أكثر من 250 شخصا لتسمم، كشفت نتائج التحاليل أن سببها حلويات تم تناولها على مستوى المحل المذكور.