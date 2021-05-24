تمكن عناصر أمن دائرة التلاغمة بولاية ميلة أول أمس من توقيف شخص وحجز 586 وحدة من المشروبات الكحولية بالإضافة إلى سلاح أبيض محظور و مضخة غاز مسيل للدموع بمدينة التلاغمة.

العملية جاءت بناءً على معلومات تلقاها عناصر أمن الدائرة، و بالتنسيق مع النيابة المختصة بشلغوم العيد تم تفتيش مسكن مشتبه فيه حيث عثر بداخله على 586 وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع والأحجام، بالإضافة إلى سلاح أبيض محظور، مضخة غاز مسيل للدموع و مبلغ مالي قدره 60.000.00 دج من عائدات البيع.

بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمس أمام النيابة المختصة بشلغوم العيد.