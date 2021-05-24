تسلمت، زوال اليوم الاثنين، مديرية التربية لولاية سكيكدة 2500 كمامة و قارورات التعقيم من قبل مؤسسة إعادة التربية الكائنة ببلدية بني بشير شرقي سكيكدة.

هذه الكمامات هي من صنع نزلاء المؤسسة، والمعقمة ومن مخبر المؤسسة، حسب لونيسي الربيع، مدير مؤسسة إعادة التربية الذي قال أن نزلاء المؤسسة قاموا بتدعيم التلاميذ، بالأطوار الثلاثة، بكمامات مصنوعة من قماش معتمد وأن هذه الحصة تعتبر الأولى في انتظار حصص أخرى.

والهدف من هذه المبادرة التي قامت بها المؤسسة العقابية مع النزلاء الذين يعملون من أجل إعادة ادماجهم و ربط الروابط مع المجتمع.

من جهته، اعتبر مدير التربية لولاية سكيكدة العيفة بلقاسم هذه المبادرة التي قامت بها مؤسسة إعادة التربية حسنة وتستحق التشجيع.