سحلت الجزائر 247 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت اليوم، وزارة الصحة و إصلاح المستشفيات في بيان لها.

و أضاف المصدر تسجيل 8 وفيات و 151 حالة تشافي من الفيروس، خلال نفس الفترة.

و بهذه الأرقام الجديدة، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس، منذ ظهوره في الجزائر، إلى 127107 حالة.

فيما ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 3426 وفاة.

و أضاف المصدر أن إجمالي حالات التشافي بلغ 88497 شخص.

فيما يتواجد 20 مريضا بمصلحة العناية المركزة.