استنكر أستاذ علم الاجتماع السياسي، الدكتور ناصر جابي، الرقابة التي فرضت على الفيلم الوثائقي "UGEMA" الذي شارك في كتابة نصه والذي بث سهرة الجمعة 21 ماي الجاري وتناول موضوع الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين وشارك فيه كبار الشخصيات التي ساهمت في تأسيس الاتحاد العمل. كتب جابي توضيحا في الأمر وتبرئة ذمة في رسالة تحصلت "الخبر" على نسخة منها، موجهة للقائمين على العمل من منتج ومخرج، كما تضمنت اعتذارا لعائلات الشخصيات التي أقصيت شهاداتها في الفيلم الوثائقي الذي بث على قناة "كنال ألجيري". وقال الدكتور جابي "بعد مشاهدة الوثائقي UGEMA الذي بثته قناة "كنال آليجيري" بالشكل المُخل الذي ظهر به، كان لزاما علي التدخل وإبداء رأي في الموضوع، باعتباري مشاركا في كتابة نص هذا العمل الوثائقي وصاحب الفكرة الأول للوثائقي".

وأوضح جابي أن فكرة العمل اقترحها على المنتج بوعلام زياني منتج الوثائقي الذي وافق عليها، لينطلق العمل بعد شهور، كما هي العادة في أي عمل إنتاج وثائقي يأخذ وقت قبل تنفيذه، حيث كان ذلك بعد الحصول على التمويل واقتراح مخرج الذي تقاسم معه الكتابة النهائية لنص المقترح الذي قُدم للجهات الرسمية الممولة.

الفيلم الوثائقي حول الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين تعرض للرقابة

استنكر أستاذ علم الاجتماع السياسي، الدكتور ناصر جابي، الرقابة التي فرضت على الفيلم الوثائقي "UGEMA" الذي شارك في كتابة نصه والذي بث سهرة الجمعة 21 ماي الجاري وتناول موضوع الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين وشارك فيه كبار الشخصيات التي ساهمت في تأسيس الاتحاد العمل.

كتب جابي توضيحا في الأمر وتبرئة ذمة في رسالة تحصلت "الخبر" على نسخة منها، موجهة للقائمين على العمل من منتج ومخرج، كما تضمنت اعتذارا لعائلات الشخصيات التي أقصيت شهاداتها في الفيلم الوثائقي الذي بث على قناة "كنال ألجيري".

وقال الدكتور جابي "بعد مشاهدة الوثائقي UGEMA الذي بثته قناة "كنال آليجيري" بالشكل المُخل الذي ظهر به، كان لزاما علي التدخل وإبداء رأي في الموضوع، باعتباري مشاركا في كتابة نص هذا العمل الوثائقي وصاحب الفكرة الأول للوثائقي".

وأوضح جابي أن فكرة العمل اقترحها على المنتج بوعلام زياني منتج الوثائقي الذي وافق عليها، لينطلق العمل بعد شهور، كما هي العادة في أي عمل إنتاج وثائقي يأخذ وقت قبل تنفيذه، حيث كان ذلك بعد الحصول على التمويل واقتراح مخرج الذي تقاسم معه الكتابة النهائية لنص المقترح الذي قُدم للجهات الرسمية الممولة.

ذكر جابي أن موضوع الاتحاد العام للطلبة المسلمين الذي وصل إليه وهو يقوم بدراسته حول النخبة الوزارية الجزائرية، اكتشف وهو يقوم بالمقابلات مع كثير من الوزراء، من رواد الحركة الوطنية، الكبار في السن خاصة، كما هو حال عبد السلام بلعيد واحمد طالب ورضا مالك... إلخ، أن مرحلة تأسيس الاتحاد كانت مرحلة مهمة في حياتهم وحياة الثورة الجزائرية، بكل الصراعات الفكرية والسياسية التي شهدتها وهي في سنتها الثانية 1956، حيث كان بعضهم فاعلا رئيسيا –حسبه- في مرحلة التأسيس وما قبل التأسيس لهذا الاتحاد الطلابي الوطني الذي جند النخبة الطلابية بهذا الشكل الجماعي لأول مرة في التاريخ السياسي للبلد. وأوضح جابي أن العلاقات مع هذه الشخصيات السياسية تحولت مع البعض إلى صداقة سهلت له مهمة الاتصال بهم لإقناعهم بالمشاركة في الوثائقي، التي قام بها خدمة، وصرح "ما أحزنني وأثار استغرابي وأنا أنتهي من مشاهدة الوثائقي مساء الجمعة 21 ماي والجزائر تحتفل بتكوين الاتحاد، أنه تم إلغاء تدخلات أسماء شخصيات مهمة. كانت وراء تأسيس الاتحاد من بينهم رئيسه الأول الدكتور احمد طالب الإبراهيمي الذي ألغيت شهادته تماما من الوثائقي. لم يظهر ولو لثانية. رغم قبوله المشاركة في العمل وتطوعه للإجابة على أسئلتنا لمدة فاقت الساعتين، في بيته بالعاصمة".

وأضاف "نفس الشيء الذي حصل مع المرحوم أمين خان الذي ألغيت كل شهادته هو الآخر من الوثائقي بالشكل الذي ظهر به ليلة البارحة. رغم أن الدكتور أمين خان كان هو الذي ترأس الجلسة التي أعلنت إضراب الطلبة بالعاصمة في 19 ماي 1956.

كرجل -مفتاح في هذا العمل الوثائقي" زيادة على مساره السياسي والعسكري يقول جابي والمهم الذي جسد تداعيات إضراب الطلبة بعد توجهه إلى جبال الولاية الثانية مع مجموعة من الطلبة المضربين. ليحتل مواقع سياسية وعسكرية مهمة كما كان مع هذه النخبة الطلابية التي التحقت بالجبال بعد الإضراب مباشرة.

صرح جابي بأنه حاول أن يجد تفسيرا لما أسماه "الرقابة البعدية" لهذه الوجوه التاريخية، ولم يجد إلا تفسيرا واحدا وقال "حتى لا أدخل في قراءة للنوايا، أن الإقصاء مس الاثنين اللذين تكلما بالعربية في الوثائقي وليس الفرنسية. لدرجة أن أمين خان الله يرحمه رفض الحديث بالفرنسية بشكل قاطع، كما كان الحال مع الدكتور طالب، في حين فضلت الشخصيات الأخرى الحديث بالفرنسية التي تحسنها كجيل أحسن من العربية". وحسب جابي فقد تم الاتفاق مع الكل بحضور المنتج والمخرج أن يتركوا الحرية للجميع للحديث باللغة التي يفضلها المتحدث وأن يقوموا بوضع الترجمة، وهو ما حصل -حسبه- في الوثائقي في نهاية الأمر، حيث تم وضع دبلجة بالعربية لكل المتحدثين بالفرنسية "عكس الذين تحدثوا بالعربية -على قلتهم بين أبناء هذا الجيل- الذين ألغيت مشاركتهم تماما رغم أهمية تدخلاتهم وأهمية دورهم المحوري في تكوين الاتحاد وتسييره قبل وبعد الإعلان عنه في صيف 56".

وقال جابي إنه كان هناك متدخلون آخرون كثر تم إلغاء كل تدخلاتهم في العمل النهائي والتي كانت بالفرنسية في الغالب. وقد ترك لمخرج العمل تبريره والدفاع عنه، وقال من حقه أن يكون له رأي في استعمال المادة في شكله النهائي.

فهو خياره كمخرج ومسؤول أول عن العمل، يمكن أن يدافع عنه بعامل الوقت أو أي فكرة أخرى يراها مناسبة له". لكن يبقى ما هو غير مقبول يضيف جابي لا فنيا ولا أخلاقيا ولا سياسيا أن يتم زبر تدخلات شخصيات سياسية من الدرجة الأولى في تأسيس الاتحاد، كما هو حال رئيسه الأول أحمد طالب الإبراهيمي وأمين خان لمجرد أنهما تدخلا بالعربية في عمل تاريخي جزائري يبث في 2021، موجه –حسبه- لأجيال شابة من الجزائريين لا تحسن في الغالب التعامل بالفرنسية. وأضاف يقول "في انتظار أن يفسر المخرج والمنتج للرأي العام سبب هذه الرقابة إذا كانت هناك تبريرات "فنية" لم يسعفني ذكائي المحدود في الوصول إليها نظرا ربما لقلة تجربتي في هذا الميدان".

تحمل الرسالة في الأخير اعتذارا قال فيه جابي "أنا مجبر على الاعتذار من الشخصيات التي تم إقصاء تدخلها بهذا الشكل غير المبرر. هي التي وضعت ثقتها في وقبلت التعاون معنا كفريق في انجاز هذا العمل الوثائقي الذي لا أتحمل بالطبع المسؤولية على الشكل النهائي الذي بث به فهي مسؤولية المخرج والمنتج".

وأضاف "أذكر تحديدا الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي وعائلة أمين خان الذي توفي قبل أن يكتمل هذا العمل.

فالأكيد أن الدكتور خان لم يتصور أن التهميش سيلحقه وهو في قبره حتى وهو يتحدث عن الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين الذي أعلن عن إضرابه العام منذ أكثر من نصف قرن، في فضاء ثقافي وفني وطني يؤكد مرة أخرى أن أزمة اللغة التي تعيشها النخب وانقساميته المرضية ليست وراءه بل أمامه".