كشف وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، خلال اجتماع الدورة العادية 55 لمجلس وزراء الصحة العرب، اليوم اللإثنين، أن الجزائر ستقدم مساعدات مادية للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى توفير الإحتياجات الصحية له، إثر العدوان الأخيرالذي شنه الكيان الصهيوني على قطاع غزة.

وحسب بيان الوزارة، أكدّوزير الصحة و إصلاح المستشفيات، بن بوزيد، “تضامن الجزائر الكامل، حكومة وشعبا، مع أبناء الشعب الفلسطيني والعمل على توفير الاحتياجات الصحية بدعم القطاع الصحي الفلسطيني بشكل عاجل.

كما صرّح الوزير أنّ “الجزائر ستقدم دعما ماديا لفلسطين الشقيقة”.