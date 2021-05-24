كشف مدير التربية لولاية المدية أنه قد تم، هذه السنة، فتح ثلاث مراكز جديدة للمترشحين لشهادة البكالوريا خلال هذا الموسم، ليرتفع بذلك عدد المراكز الى 50 مركز.

وأوضح بن بوزيد، خلال استعراضه بالأرقام لمداخلته في الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه والي ولاية المدية، الخاص بالتحضيرات لإنجاح امتحانات نهاية السنة، أن المراكز الجديدة تخص بلديات بوغزول، عزيز بالجهة الجنوبية للولاية ومركز ببلدية وامري غرب المدية.

أما بخصوص عدد المترشحي،ن فقد تم تسجيل 14099 من بينهم 5025 أحرار.

وفيما يتعلق بامتحانات شهادة التعليم المتوسط، فأكد مدير قطاع التربية أن مصالحه قد سجلت 14634 مترشحا، منهم 539 مترشحا حرا، موزعين على 63 مركز إجراء.

أما في التعليم ألابتدائي فبلغ تعداد المترشحين 21484 مترشحا موزعين على 390 مركزا.