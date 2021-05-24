تمكنت عناصر شرطة الأمن الحضري الثاني بأمن ولاية غليزان من توقيف 03 أشخاص عن قضية تكوين جمعية أشرار، بهدف ارتكاب جناية السرقة.

جاء هذا على إثر شكوى تقدم بها الضحية ضد مجهولين إلى ذات المصالح، مفادها تعرضه للسرقة بالكسر من داخل مسكنه الكائن بأحد الأحياء الشعبية، طالت دراجة نارية بالإضافة إلى بعض الأجهزة الكهرومنزلية.

وعلى الفور، باشرت ذات المصلحة عملية البحث والتحري التي أسفرت عن توقيف المشتبه في تورطهم في قضية السرقة، وتم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام العدالة، عن تهمة تكوين جمعية أشرار بهدف ارتكاب جناية السرقة بتوافر ظرف الليل التعدد والكسر.