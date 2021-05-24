يتنافس ثلاثة لاعبون عرب ينشطون في مختلف الأندية على "لقب أفضل هدف في ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وحسب موقع "كورة" فإن الكاف رشح هدف طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي في صن داونز الجنوب إفريقي، وهدف كلاتوس شاما لاعب سيمبا التنزاني أمام" كايزر تشيفز" الجنوب إفريقي. كما تم اختيار هدف وليد الكرتي لاعب الوداد المغربي أمام مولودية الجزائر وهدف محمد بن رمضان لاعب الترجي التونسي ضد شباب بلوزداد.

للتذكير فإن الأهلي المصري، الترجي التونسي، الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي نجحوا في حجز مقعد في الدور نصف النهائي.