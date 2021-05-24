رافع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، اليوم الإثنين بڤالمة من أجل إقامة نظام تسيير جديد للجماعات المحلية يعتمد على منح الصلاحيات للمنتخبين وحمايتهم.

وخلال تجمع شعبي نشطه بدار الشباب محمدي يوسف بعاصمة الولاية في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان المقبل، أكد زيتوني أن "تغيير نظام تسيير الجماعات المحلية سيكون أحد النقاط الأساسية التي سيرفعها نواب الحزب في المجلس الشعبي الوطني القادم".

وأضاف ذات المسؤول السياسي بأن النظام الجديد في تسيير البلديات وفق نظرة الحزب لابد وأن يرتكز على مبدأ "الجهوية الاقتصادية" التي تعطى فيها للمنتخب المحلي الصلاحيات اللازمة لاقتراح المشاريع وإيجاد طرق تمويلها، مبرزا بأنه "لا بد من إعطاء الكلمة للمنتخب المحلي حتى يتمكن من خدمة المواطنين وتلبية انشغالاتهم ولا تقتصر صلاحياته فقط على النظافة والإنارة".

وذكر بالمناسبة بأن الحماية القانونية للمنتخب المحلي ستكون أيضا من أهم المطالب التي يرفعها النواب القادمون باسم التجمع الوطني الديمقراطي، معتبرا أن "المتابعات القضائية ضد المنتخبين المحليين لا بد وأن تكون مضبوطة مع إعادة الاعتبار لكل منتخب تثبت براءته".