أكد رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد يوم الإثنين بالمسيلة "أهمية الانتخابات التشريعية في بناء مؤسسات الجزائر الجديدة".

ولدى تنشيطه لتجمع شعبي بدار الثقافة "قنفوذ الحملاوي" في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان المقبل دعا بلعيد الجزائريين والطبقة السياسية إلى "العمل من أجل بناء دولة قوية من خلال مؤسساتها للخروج من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد".

وفي ذات السياق حث ذات المسؤول السياسي الجزائريين إلى "التجند من أجل مواجهة التهديدات والمؤامرات الرامية إلى زعزعة استقرار البلاد من خلال مشاركتهم الفعالة في اختيار ممثليهم في إطار الجزائر الجديدة التي لن تبنى إلا من خلال الأفعال والممارسات الجديدة في مجال الحوكمة".

وأبرز بلعيد في هذا السياق "ضرورة حسن اختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني على اعتبار أنهم سيشكلون "القاطرة التي ستدفع البلاد نحو الأمام" مذكرا بأن حزبه يقدم خلال هذه الانتخابات "مرشحين أكفاء سيعملون على التمثيل الأفضل لسكان منطقة الحضنة".