ضبط الاتحاد الجزائري لكرة القدم موعد، انعقاد الاجتماع الشهري لمكتبه الفيدرالي، وأكد اليوم الإثنين، الموقع الرسمي للفاف أن لقاء الرئيس عمارة شرف الدين بأعضاء مكتبه سيكون في 31 من ماي الجاري بداية من الساعة العاشرة صباحا بدالي إبراهيم.

نفس المصدر أكد أنه سيتم التركيز على التقارير الخاصة بالبطولة المحلية لكرة القدم بمختلف أقسامها، بالإضافة إلى المديرية الفنية الوطنية، واللجان الطبية، التحكيم، تسوية المنازعات كما ستتم المصادقة على تشكيل وخطة عمل اللجان.