نظم مجموعة من الأساتذة والأستاذات بولاية الجلفة، اليوم الإثنين، وقفة تضامنية أمام مديرية التربية تضامنا مع أستاذات برج باجي مختار.

وقال المحتجون أن الوقفة التضامنية جاءت لشجب حادثة الاعتداء على الأستاذات، التي لا تمت بصلة لأعراف وأخلاق المجتمع الجزائري. مضيفين إن الوقفة، هي رسالة إلى الزميلات بوقوف الجميع معهن.

واعتبر المحتجون إن الاعتداء هو مساس للمجتمع كله وشددوا على تطبيق أقصى العقوبات على المعتدين.

وأضاف المحتجون آن الأوان وقد حان لسن قانون يردع ويُجرم الاعتداء على موظفي وعمال القطاع، مطالبين بتدخل رئيس الجمهورية للنظر إلى واقع قطاع التربية الذي يعيش انحرافا خطيرا عشية الامتحانات الرسمية.