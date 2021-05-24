خاض مدرب نادي نيس أدريان أورسيا، آخر مباراة له بالدوري الفرنسي ضد أولمبيك ليون والتي انتهت بفوز زملاء عطال وبوداوي بثلاثة أهداف مقابل اثنين، ما حرم سليماني وبلعمري من ضمان مشاركة في دور الأبطال الموسم القادم.

الصفحة الرسمية لنيس على تويتر ،أكدت رحيل أورسيا عن الفريق وهو الذي خلف باتريك إيفرا الذي أقيل لسوء النتائج.

ويعد أورسيا ثالث مدرب يغادر ناديه هذا الموسم بعد كل من رودي غارسيا في أولمبيك ليون ودي زاكريان مدرب مونبوليه الذي ينشط فيه الدولي الجزائري آندي ديلور.