رسّم اليوم الإثنين، شالكه 04 رحيل لاعبه الدولي الجزائري نبيل بن طالب عن صفوف النادي رفقة بعض اللاعبين، بعدما رفض مسؤولو شالكه عدم التجديد لبعض العناصر المنتهية عقودهم في صورة بن طالب، فيما فضّل البعض الآخر عدم المواصلة خاصة بعدما سقط الفريق إلى بطولة الدرجة الثانية الألمانية.

وتمنى الفريق عبر صفحته الرسمية على تويتر، كل التوفيق للمغادرين خلال محطاتهم القادمة، خاصة وأن الفريق كان قد نشر بيانا عبر موقعه الرسمي خلال الأيام الماضية أكد فيه عزمه إجراء تغيير جذري على مستوى التعداد وحتى الطاقم الفني.