تحدث اليوم الإثنين، مدرب منتخب موريتانيا كورتن مارتينز عن اللقاءات الثلاثة التي يجريها منتخب المرابطون بداية من الثالث جوان القادم أمام الجزائر بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وقال المدرب في تصريحات خلال الندوة الصحفية التي نقلتها الصفحة الرسمية للاتحاد الموريتاني للعبة: " لم يكن بوسعنا رفض مواجهة المنتخب الجزائري، حقيقة إنه اختبار حقيقي بالنسبة لنا".

مضيفا:" مهم جدا اللعب ضد منتخبات بحجم الجزائر، لأننا سنستفيد كثيرا من هذا اللقاء".

وأردف التقني الفرنسي: " المعسكر الإعدادي الأول سيسمح لنا بالتحضير لمباريات تصفيات المونديال، لهذا سنواجه الجزائر، كان من الصعب علينا إيجاد منتخبات أخرى، لأن كل الفرق كانت في رحلة البحث عن منافسين وهذا بسبب ضيق الوقت"