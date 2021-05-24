كشف منتصف نهار اليوم الإثنين، مدرب المنتخب الموريتاني كورنتن مارتينز عن قائمة اللاعبين المعنيين بخوض المباريات الودية والرسمية القادمة وذلك خلال ندوة صحفية بمقر الاتحاد الموريتاني للعبة، حسبما جاء عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك.

واستدعى التقني الفرنسي 25 لاعبا من أجل الدخول في معسكر تحضيري، الذي يسبق المواجهات الثلاث التي يستهلها بالجزائر، ليبيريا، جيبوتي ومن ثمة لقاء الدور التمهيدي من منافسة كأس العرب ضد اليمن والمبرمجة في 22 من جوان القادم بقطر.