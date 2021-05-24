دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إلى بذل جهود دولية كبيرة لضمان تطعيم 10 بالمائة من سكان كل دولة ضد كوفيد-19 بحلول سبتمبر.

وطالب غيبرييسوس بـ "تحرّك واسع لتطعيم 10 في المائة على الأقل من سكان كل دولة بحلول سبتمبر"، وذلك في خطاب أدلى به في مستهل انطلاق أعمال الاجتماع السنوي للجمعية التابعة لمنظمة الصحة.

كما أعلن تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أن وباء كوفيد-19 تسبب بوفاة 115 ألف موظف في مجال الصحة والرعاية منذ أن ظهر الوباء.