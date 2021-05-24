شرع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، في التحضير لمبارياته الودية الثلاث التي سيخوضها خلال النصف الأول من شهر جوان القادم، من بينها مواجهة الجزائر في 11 من الشهر ذاته بملعب رادس.

وضبط الطاقم الفني لنسور قرطاج برنامجا تحضيريا ينطلق غدا الثلاثاء بمعسكر إعدادي مفتوح يتواصل جزؤه الأول إلى يوم 29 من الشهر الجاري. وحسب الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم فإن كل من أسامة الحدادي، منتصر الطالبي، يوسف المساكني، ياسين مرياح، علي العابدي، عيسى بلال العيدوني، سيجرون حصة تدريبية يومية بداية من الساعة السادسة مساء بالملعب الفرعي برادس ليكون يوم الأحد 30 ماي 2021 يوم راحة للجميع.

ونقلا عن نفس المصدر اليوم الإثنين، فإن التربص الخارجي لهذه المجموعة سيتواصل بإجراء حصتين تدريبيتين يومي الإثنين 31 ماي والثلاثاء 1جوان قبل أن يتم تجميع كل العناصر في معسكر مغلق يوم 2 جوان القادم.

هذا وسيعلن الناخب الوطني المنذر الكبير، عن القائمة النهائية للاعبين الذين سيشاركون في التربص الإعدادي للوديات الثلاث يوم الجمعة 28 ماي 2021 بداية من منتصف النهار مباشرة عبر الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي.