نبهت المكلفة بحركة المرور اليوم الإثنين إلى صعوبة السير على عدة طرق وطنية بسبب الزوابع الرملية أو القيام بأشغال الصيانة أو غلقها من قبل مواطنين غاضبين.

وأفادت صفحة "طريقي" التابعة لمركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، أن اليقظة والحذر مطلوبان لمستعملي الطريق الوطني رقم 107 الرابط بين ولايتي البيض وغرداية بسبب وجود زوابع رملية وزحف الرمال. ونفس الشيء بالنسبة للطريق الوطني رقم 03 في شطره الرابط بين بلدية حاسي مسعود وولاية تڤرت، بسبب هبوب رياح قوية مع زوابع رملية.

وأضاف ذات المصدر أن الطريق الوطني رقم 03 الرابط بين ولايتي بسكرة والمغير بالضبط بالمكان المسمى الشقة بلدية أوماش مغلق وتم تحويل حركة المرور عبر الطرق الثانوية. وذلك ـ حسب ما أوضحته صفحة "أخبار بسكرة"ـ بسبب إقدام سكان بلدية أوماش على غلقه احتجاجا على تأخر تحقيق طلباتهم منها ازدواجية الطريق للحد من حوادث المرور التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء خاصة في الآونة الأخيرة وكذا للمطالبة بحقهم من السكن الريفي. كما تم غلق الطريق الوطني رقم 05 في شطره الرابط بين ولايتي قسنطينة وميلة، وبالضبط على مستوى محطة سيرتا ببلدية عين سمارة.

من جهتها أفادت الجزائرية للطرق السيارة، عن بداية أشغال الصيانة بالطريق السيار شرق ـ غرب على مستوى وادي العلايق في ولاية البليدة باتجاه وهران حيث دعت أصحاب المركبات إلى توخي الحيطة والحذر عند الاقتراب من منطقة الأشغال واحترام مسافة الأمان.