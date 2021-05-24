استدعى لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، 24 لاعبا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، المقرر انطلاقها في 11 جوان المقبل.

وشهدت القائمة استبعاد قائد ريال مدريد المدافع سيرجيو راموس، بالإضافة لخلو القائمة من لاعبي ريال مدريد.

ويوجد منتخب إسبانيا في المجموعة السادسة برفقة المجر والبرتغال وألمانيا.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: سيمون، دي خيا، سانشيز

الدفاع: جايا، ألبا، باو توريس، لابورتا، جارسيا، أزبيليكويتا، دييغو يورينتي، ماركوس يورينتي

الوسط: بوسكيتس، رودري، بيدري، تياجو، كوكي، فابيان

الهجوم: داني أولمو، أويارزابال، جيرارد مورينو، موراتا، فيران توريس، أداما تراوري، سارابيا