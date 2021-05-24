شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات واسعة، اليوم الإثنين، طالت 30 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال اعتقلت 20 فلسطينيا من القدس، فيما اعتقلت شابين من رام الله وثلاثة آخرين من بيت لحم، ومواطنين آخرين من نابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين من الخليل وشابا من قلقيلية، بعد أن داهمت منزل ذويه في بلدة عزون.

وتشن قوات الاحتلال حملات دهم واعتقال يومية بمدن الضفة الغربية وبلداتها وفي القدس المحتلة بحجج وذرائع متعددة تطال عشرات الفلسطينيين.