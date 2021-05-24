أكد عضو اللجنة العلمية المكلفة برصد ومتابعة فيروس كورونا، رياض مهياوي، أن توزيع اللقاحات سيكون على أساس الولايات الأكثر تضررا مشددا على ضرورة الرفع من وتيرة التلقيح للوصول إلى المناعة الجماعية.

وكشف مهياوي اليوم الاثنين، للقناة الاذاعية الأولى، أن "الدفعة الأخيرة من اللقاحات التي استلمتها الجزائر يوم الجمعة الفارط والمقدرة بأزيد من 750 ألف جرعة والدفعة الثانية المقدرة بـ 500 ألف جرعة والتي ستستلمها هذا الإثنين، ستسمح بالرفع من وتيرة التلقيح في انتظار وصول شحنات أخرى الأيام القادمة".

وفي هذا الإطار، طالب مهياوي من الأطقم الطبية المشرفة على حملة التلقيح الرفع من وتيرة هذه العملية، خاصة مع توفر اللقاحات التي سيتم توزيعها حسب الولايات الأكثر تضررا والتي سيتم تحديدها خلال الاجتماع الذي ستعقده هذا الإثنين اللجنة المكلفة بالتلقيح بوزارة الصحة تحت إشراف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد.

في المقابل، ناشد عضو اللجنة العلمية المكلفة برصد ومتابعة فيروس كورونا المواطنين بتسجيل أنفسهم لتلقي اللقاح للحد من انتشار الفيروس موضحا أن "لقاح سبوتنيك V لقي رواجا كبيرا في الجزائر مقارنة باللقاحات الأخرى، لكن ذلك لا يعني أن هذه اللقاحات غير فعالة".

واشار مهياوي إلى أن "اللجنة العلمية تعول كثيرا على اللقاح الذي سيتم تصنيعه بالجزائر بداية من شهر سبتمبر القادم لمجابهة هذه الجائحة" موضحا أن "التحريات الوبائية تسير بوتيرة جيدة بفضل مساهمة المواطنين وهو ما سمح بالتحكم في الحالة الوبائية واستقرارها رغم انتشار السلالات المتحورة.

وفي الأخير كشف مهياوي أنه "تم ضبط البروتوكول الصحي الذي سيتم الاعتماد عليه، خلال استقبال المسافرين بداية من الفاتح جوان الداخل بعد أن قررت السلطات العمومية إعادة فتح المجال الجوي والذي قال عنه أنه لا يختلف عن البروتكولات السابقة".