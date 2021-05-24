كشفت اليوم الإثنين، إدارة أولمبيك ليون الفرنسي أن المدرب رودي غارسيا لن يكون مع النادي تحسبا للموسم المقبل.

ونقلا عن الموقع الرسمي لفريق " لوال" فإن غارسيا الذي يشرف على تدريب الثنائي الدولي الجزائري، إسلام سليماني وجمال بلعمري التقى صباح اليوم الإثنين، مع الرئيس ميشال أولاس والمدير الرياضي جونينيو، من أجل ترسيم نهاية العقد الذي يربط الطرفين.

وأنهى ليون الموسم في المركز الرابع في الترتيب العام برصيد 47 نقطة وخسر في الجولة الأخيرة أمام نيس.

نفس المصدر أكد على أن النادي سيضخ دماء جديدة خلال فترة الميركاتو ويعتزم إجراء ثورة داخل الفريق، وفقا ما يتماشى مع طموحات النادي في المنافسات وكذلك الدوري الأوروبي.