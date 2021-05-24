أعلنت النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين، عن مقاطعة الامتحان المهني المقبل المٌزمع إجراؤه يوم 10 جويلية المقل.

وأرجعت النقابة في بيان لها اليوم الإثنين، المقاطعة إلى قلة المناصب المالية للترقية إلى الرتب الأعلى، وهو ما اعتبرته استفزازا للمساعدين والمشرفين التربويين، ويتعلق الامتحان بالترقية من رتبة مساعد رئيسي للتربية إلى رتبة مشرف التربية ومن رتبة مشرف التربية إلى رتبة مشرف رئيسي للتربية، معلنا أن المقاطعة ستدعم بوقفة احتجاجية سيحدّد مكانها وتاريخها في الوقت المناسب.

وذكرت النقابة أن قرارات الوزارة لم تلب الحد الأدنى من الحقوق المهنية في الترقية إلى الرّتب الأعلى، وذلك بإدراج عدد زهيد وقليل جدّا من المناصب المالية لا تمثّل وفي أحسن التقديـرات ما مقداره 3 بالمائة من الذين يحق لهم الترقية إلى الرتب الأعلى.

كما أنه لم يتم منح بعض الولايات أي مناصب على غرار تندوف، الأغواط وسوق أهراس، مؤكدة أن ذلك يشير إلى تقصير واضح في عمل المخططات السنوية لتسير الموارد البشرية التي تنجزها مديريات التربية.

وطالبت النقابة بالتّسوية النّهائية لملف منتسبي الرّتب الآيلة للزوال مساعد ومساعد رئيسي للتّربية وتمكينهم من رتبة مشرف التربية.