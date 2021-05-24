من المنتظر أن يكشف اليوم الإثنين، مدرب المنتخب الموريتاني كورنتن مارتينز عن قائمة اللاعبين المعنيين بخوض المباريات الودية والرسمية القادمة وذلك خلال ندوة صحفية بمقر الاتحاد الموريتاني للعبة، حسبما جاء عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك.

ويستعد منتخب " المرابطون" لمواجهة نظيره الجزائري وديا يوم الثالث من جوان القادم بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

كما يحضر منتخب موريتانيا لخوض الدور التمهيدي من كأس العرب في 22 من جوان ضد اليمن في قطر مستغلين بذلك فترة التوقف الدولي الممتدة بين 31 ماي الجاري و15 جوان.