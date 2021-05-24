يجري اليوم الإثنين، لاعب اتحاد الجزائر هيثم لوصيف عملية جراحية، عقب الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكاحل خلال مواجهة شبيبة الساورة ضمن منافسات المحترف الأول. وحسب الصفحة الرسمية لنادي سوسطارة على الفايسبوك فإن خريج أكاديمية بارادو واللاعب السابق لأونجي الفرنسي سيغيب لمدة ثلاثة أشهر تقريبا ما يعني نهاية الموسم بالنسبة له.

في السياق ذاته عرفت حصة الاستئناف، عودة تدريجية لبن شاعة وشيتة مع المجموعة وهما اللذان لم يتعافيا بالكامل من إصابتهما.

أما حمزة كودري، الذي أصيب في الكاحل، فالبرغم من تواجده خلال التحضيرات إلا أنه اكتفى ببعض التمارين والركض مع المحضر البدني ومساعد المدرب.