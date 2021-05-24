احتلت الجزائر المركز الثامن في قائمة الدول العربية الأكثر ثراء بحسب بيانات صندوق النقد الدولي (IMF) صدرت مؤخرًا عن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتضمن القائمة 18 دولة عربية، التي حافظت قطر على موقعها على صدارة أغنى الدول العربية فيما تذيلت اليمن القائمة الأكثر فقراً من الدول العربية.

والجدير بالإشارة إلى أن القائمة لم تذكر أي بيانات متعلقة بسوريا والصومال وفلسطين ولبنان.

وجاءت القائمة كالآتي: 1 - قطر: ما تزال قطر تحافظ على صدارة أغنى الدول العربية وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي (IMF) ، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 96.1 ألف.

2 - دولة الإمارات العربية المتحدة: جاءت الإمارات في المرتبة الثانية بين الدول العربية، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 58.77 ألف.

3- البحرين: برزت البحرين في المرتبة الثالثة هذا العام وفق تصنيف صندوق النقد الدولي، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 50.26 ألفا.

4 - السعودية: المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة بين أغنى الدول العربية بإجمالي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 47.8 ألف.

5- الكويت: هي خامس أغنى دولة عربية، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 41.77 ألف.

6 - سلطنة عُمان: تعتبر سلطنة عُمان أفقر دولة في مجلس التعاون الخليجي، لكنها سادس أغنى دولة عربية بإجمالي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 29.51 ألف. 7- مصر: أرض الفراعنة جاءت في المرتبة السابعة في القائمة بإجمالي الناتج المحلي للفرد 13.06 ألف.

8 - الجزائر: جاءت الجزائر في المرتبة الثامنة، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 11.44 ألف.

9- تونس: جاءت تونس الخضراء في المرتبة التاسعة بإجمالي الناتج المحلي للفرد البالغ 10.92 ألف. 10- العراق: بلاد الرافدين احتلت المرتبة العاشرة بإجمالي الناتج المحلي للفرد البالغ 10.61 ألف.

11- الأردن: بالرغم من الظروف الصعبة التي يعاني منها اقتصاد العالم، إلا أن الأردن تقدم للمرتبة الحادية عشرة بين أغنى الدول العربية بإجمالي الناتج المحلي للفرد البالغ 10.46 ألف.

12 ليبيا: البلد المضطرب جاء في المرتبة الثانية عشرة ضمن قائمة أغنى الدول العربية بإجمالي الناتج المحلي للفرد البالغ 8.45 ألف

13 - المغرب: بلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي هذا العام 8.08 ألف في المغرب.

14 - موريتانيا: هي واحدة من أفقر الدول العربية، لكنها شهدت ارتفاعا بسيطا في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي هذا العام حيث بلغ 5.91 ألف.

15 - جيبوتي: تعتبر هذه الدولة الإفريقية من أفقر الدول العربية، حيث بلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي هذا العام 4.5 ألف.

16- السودان: يعاني السودان من ظروف سياسية حرجة أثرت على اقتصاده، حيث بلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي هذا العام 3.76 ألف.

17- جزر القمر: هي من أفقر الدول العربية لكن العام الحالي شهدت تحسنا في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي حيث بلغ 3.09 ألف. 18- اليمن: هي أفقر دول عربية العالم الحالي، حيث بلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 1.94 ألف.