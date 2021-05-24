تدخل الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان يومها الخامس، ويتضمن دفتر الحملة اليوم الإثنين، ما يلي:

- ڤالمة: تجمع شعبي للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، بدار الشباب "محمدي يوسف" في الفترة الصباحية.

- الطارف: تجمع شعبي للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بدار الشباب "أحمد بتشين" بعاصمة الولاية (15:30).

- المسيلة : تجمع شعبي ينشطه رئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، بدار الثقافة "قنفود الحملاوي (10:00).

ـ أولاد جلال: تجمع شعبي ينشطه رئيس حزب جبهة المستقبل بدار الشباب (16:00).

ـ معسكر: تجمع شعبي لرئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، بدار الثقافة على الساعة _11:00).

ـ سطيف: تجمع شعبي ينشطه رئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي، بدار الثقافة "هواري بومدين (14:00).

- أم البواقي: تجمع شعبي لحزب جبهة العدالة والتنمية ينشطه عضو مجلس الشورى، لخضر بن خلاف، بدار الشباب "بخوش إيدوغي" ببلدية سيقوس (13:30).

- بشار: تجمع شعبي لرئيس حزب الإصلاح الوطني ، فيلالي غويني ، بالمكتبة البلدية لبشار الجديد (10:00).

- النعامة: تجمع شعبي لرئيس حزب الإصلاح الوطني بالمشرية (الساعة 16 بالمركز الثقافي فرانز فانون).

- ولاية الجزائر: تجمع شعبي للأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، بقاعة سينما سييرا مايسترا ببلدية سيدي امحمد (13 سا30 د).

- ولاية الجزائر: تجمع شعبي للأمين العام لحركة النهضة، يزيد بن عائشة (مساء).

- عين الدفلى: تجمع شعبي للأمين العام لحزب جبهة النضال الوطني بعين الدفلى _14:00).

- عين الدفلى: تجمع شعبي ينشطه نائب رئيس حركة البناء الوطني، قريمس عبد السلام، بالعطاف على الساعة (16 سا 30 د).

- المدية: تجمع شعبي للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، بعجي أبو الفضل، بالقاعة المتعددة الرياضات "زبيشي مسعود" ببني سليمان (10:30).

-سيدي بلعباس: تجمع شعبي لرئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة، جمال بن زيادي، (الساعة 17 دار الشباب لبلدية الضاية).

- تيسمسيلت : تجمع شعبي للأمين العام لجبهة الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام، (الساعة 11 بدار الثقافة).

-خنشلة: تجمع شعبي لرئيس الجبهة الوطنية الجزائرية ، موسى تواتي ، (على الساعة 9.00 صباحا( .

- ڨالمة: تجمع شعبي لرئيس الجبهة الوطنية الجزائرية ، موسى تواتي ، بدار الشباب محمدي يوسف ، (على الساعة 14:00 ).

-تيارت: تجمع شعبي لفاطمة الزهراء زرواطي رئيسة تجمع أمل الجزائر.

-تيسمسيلت : لقاء لجبهة الحكم الراشد بمقر مداومة الحزب ، (على الساعة 10:00 صباحا ).

-المدية: لقاء لجبهة الحكم الراشد بأولاد زايد بالقاعة المتعددة الرياضات، (على الساعة 16.30 ).

-بشار: تجمع شعبي لرئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، (على الساعة 9.00 صباحا).

-بني عباس: تجمع شعبي لرئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، (على الساعة 13.00 زوالا).