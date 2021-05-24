أفادت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم الإثنين، بهبوب رياح قوية مثيرة لوزوابع رملية على تسع ولايات بجنوب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة أن رياحا قوية مثيرة لزوابع رملية ستميز اليوم الطقس بولايات الأغواط، البيض، بشار، غرداية، المنيعة، بني عباس، تيميمون، الجلفة والنعامة.

وأضاف ذات المصدر أن هبوب الرياح القوية التي ستكون بداية من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال قد تتعدى60 كلم في الساعة.