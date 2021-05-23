سيُعدّ الاتّحاد الأوروبي قائمة الدول التي سيُسمح لرعاياها والمقيمين فيها بالسفر بحريّة إلى التكتّل، حيث قال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان في مقابلة مشتركة مع ثلاث وسائل إعلامية هي "لوفيغارو" و"إل سي إي" و"إر تي إل" إنّ "الهدف هو أن تكون هذه القائمة جاهزة في 9 جوان ، وبالتالي فالقضية سريعة جداً".



وأوضح أنّ هذه القائمة "الخضراء" ستتيح لرعايا الدول المدرجة عليها السفر إلى دول الاتّحاد الأوروبي "من دون أيّ صعوبة، باستثناء الحدّ الأدنى من الفحوص الصحّية"، من دون مزيد من التفاصيل.



وأضاف أنّه إلى جانب هذه "القائمة الخضراء" فإنّ الدول الأوروبية بصدد إعداد قائمتين أخريين، أولاهما "قائمة برتقالية" تحدّد البلدان التي يجب على الآتين منها أن يكونوا قد تلقّوا "لقاحاً معترفاً به" من قبل الاتّحاد الأوروبي للسماح لهم بالسفر إلى أوروبا، والثانية "قائمة حمراء" يخضع الآتون منها "لقيود صارمة للغاية" بسبب تفشّي متحوّرات فيروس كوفيد-19 فيها.



وهناك ثلاث دول فقط مدرجة حالياً على هذه القائمة الحمراء هي البرازيل والأرجنتين والهند.



ومع اقتراب الموسم السياحي الصيفي وافقت دول التكتّل الـ27 الأربعاء على السماح بأن يدخل إلى الاتّحاد الأوروبي المسافرون من دول ثالثة بشرط أن يكونوا قد تلقّوا الجرعات اللازمة من لقاحات كوفيد-19 المعترف بها من قبل الاتّحاد.