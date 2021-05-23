تأهل رفقاء بن ناصر إلى منافسات دوري أبطال أوروبا بعد سنوات من الغياب، وذلك عقب فوز ميلان الثمين على أتالانتا، في عقر داره (2-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، بمنافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإيطالي.



سجل فرانك كيسي هدفي المباراة في الدقيقتين 42 و 93 من ركلتي جزاء.



بهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 79 نقطة لينهي البطولة بالمركز الثاني، بينما تجمد رصيد أتالانتا عند 78 نقطة بالمركز الثالث.



من جهة أخرى حجز جوفنتوس آخر المقاعد الأربعة المؤهلة لدوري الأبطال بفوزه العريض على مضيفه بولونيا بنتيجة 4-1، ليرفع رصيده إلى 78 نقطة ويصعد إلى المركز الرابع مستغلا تعادل نابولي أمام فيرونا.