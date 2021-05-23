تم إنشاء لجنة متابعة حملة التضامن التي بادر بها الهلال الأحمر الجزائري لصالح الشعب الفلسطيني اليوم الأحد بالعاصمة، عقب اجتماع جمع ممثلي عدة منظمات وجمعيات وطنية.



وأكدت بذات المناسبة رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس أن “هذه اللجنة تعتبر بمثابة امتداد للموقف الرسمي للدولة الجزائرية المدافع عن القضية الفلسطينية وتهدف إلى متابعة عمليات التبرع وتنسيقها لفائدة الشعب الفلسطيني”، مشيرة إلى أن “الهلال الأحمر الجزائري هو من يتكفل بمنح هذه التبرعات للهلال الأحمر الفلسطيني”.



كما ستقوم ذات اللجنة، حسب نفس المسؤولة، بـ”جمع الهبات وإنجاح اليوم المفتوح للتضامن المزعم تنظيمه مستقبلا عبر عدد من القنوات التلفزيونية”.



وإذ ذكرت بأن الهلال الأحمر الجزائري كان قد منح مبلغ 4 مليون دينار جزائري وحصد حوالي 60 طن من المواد الغذائية لصالح الشعب الفلسطيني، أبرزت السيدة بن حبيلس أن “الهلال الأحمر الجزائري لن يكتفي هذه المرة بجمع التبرعات فحسب وإنما سيسعى إلى وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني”.



واستطردت بالقول “لقد قررنا القيام بحملات تحسيسية لدى هيئات الهلال الأحمر لعدة بلدان قصد ممارسة الضغط على مجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن سياستهما القائمة على الكيل بمكيالين بخصوص القضية الفلسطينية”.