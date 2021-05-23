قال بلعيد عبد العزيز رئيس حزب جبهة المستقبل، أن تشكيلته الحزبية، قوة حقيقية إيجابية في الساحة السياسية، مضيفا أن الجزائر تحتاج إلى ذكاء وقوة حقيقية للدفاع عن الديمقراطية التي تحمي الجزائر من كل الأخطار، خاصة وان الجزائر مهددة وفي وحدتها واستقرارها، جاء هذا في التجمع الشعبي الذي نشطه مساء اليوم الاحد بدار الثقافة محمد سراج بسكيكدة



وأكد زعيم جبهة المستقبل ، أن حزبه الفتي، له إيمان برسالته للتغيير بالمفهوم الإيجابي، وليس بالخطابات بل بالأفعال معتبرا الانتخابات التشريعية امتحان لابد من النجاح فيها، لبناء مؤسسة تشريعية قوية لأهميتها، وهذا بعد النجاح في بناء الانتخابات الرئاسية، وان الوضع يقول منشط التجمع الشعبي، يتطلب أن" نكون قياديين في هذه المرحلة، للخروج من المشاكل"، معرجا على ما تعانيه ولاية سكيكدة في عدة مجالات.