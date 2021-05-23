ينتظر أن تدخل ثلاثة مشاريع جديدة لإنجاز محطات تحلية مياه البحر حيز الخدمة في آفاق 2024 إضافة إلى مشروع رابع سينجز بوهران في البرنامج القادم، حسبما أعلنه اليوم الأحد بوهران الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة\ن عبد النور كيموش.

ويتعلق الأمر بالنسبة للمشاريع الثلاثة التي تندرج في إطار البرنامج الحالي بمحطة بالطارف (300.000 متر مكعب/يوميا)، وأخرى غرب الجزائر العاصمة (300.000 متر مكعب/يوميا) والثالثة بقرباز بسكيكدة (70.000 متر مكعب/يوميا)، حسبما أوضح كيموش خلال مراسم إحياء الذكرى العشرين لإنشاء الشركة الجزائرية للطاقة والتي أقيمت بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار وهذا بمحطة تحلية مياه البحر "كهرماء" لأرزيو والتي تعد أول منشأة من هذا النوع تنجز بالجزائر.

وسيضاف حجم إجمالي يقدر بـ 670.000 متر مكعب/يوميا من المياه التي ستنتجها المحطات الثلاث إلى الطاقة الإنتاجية الحالية المقدرة بـ 2.1 مليون متر مكعب في اليوم لتصبح الطاقة الإنتاجية الإجمالية 2.8 مليون متر مكعب/يوميا لفائدة زهاء 23 مليون نسمة.

وأشار كيموش إلى أن مياه البحر المحلاة تشكل حاليا نسبة 17 بالمائة فقط من الإنتاج الوطني من مياه الشرب, مبرزا أن "إنشاء محطات جديدة يعد ضروري لتلبية الطلب المتزايد على طول الشريط الساحلي".

وتأتي هذه الإضافة في إطار الاستراتيجية الوطنية "ماء 2030" والتي تقضي بإنتاج حوالي 2 مليار متر مكعب في السنة أي أكثر من 40 بالمائة من الإنتاج الوطني، وفق نفس المسؤول.