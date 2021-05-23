أقيمت، اليوم الأحد، مراسيم تتويج نادي مانشستر سيتي، بلقب بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليغ".

وحمل لاعبو مانشستر سيتي لقب "البريميرليغ" عقب نهاية مباراتهم أمام إيفرتون والتي انتهت بفوزهم بخمسة أهداف مقابل لا شيء في الجولة الثالثة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وشهدت مباراة إيفرتون مشاركة الدولي الجزائر رياض محرز أساسيا مساهما في الهدف الأول بتقديم تمريرة حاسمة لزميله البلجيكي كيفين ديبروين، كما عرفت المواجهة المشاركة الأخيرة للأرجنتيني سيرجيو أجويرو مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي وعلى ملعب الاتحاد.

وعرفت مراسيم التتويج لفتة تضامنية لمحرز مع الشعب الفلسطسني الذي واجه عدوانا غاصبا في الأيام الأخيرة، حيث رفع بطل إفريقيا العلم الفلسطيني إلى جانب نظيره الجزائر.

وحصد مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي للمرة السابعة في تاريخه، والخامسة بالمسمى الجديد "بريميرليغ".