وصف وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، اليوم الأحد، روسيا، بـ "العدو الذي يمثل التهديد الأول" لبلاده، مستغربا نشاط سفن روسية قبالة سواحل المملكة المتحدة بشكل دوري.

وقال بن والاس، في تصريح لصحيفة "التلجراف" البريطانية، إن "زيارة سفن روسية بشكل دوري، لسواحل المملكة المتحدة، أمر مثير للانتباه والاستغراب"، مردفا "بل تقترب في الوقت الراهن من مياهنا عدة سفن حربية روسية بشكل دوري".

وأضاف ولاس بأن بلاده "حاولت اتباع سياسة التهدئة واستخدام أساليب أخرى"، لكن الآن "إذا لم تغير روسيا موقفها، فسيكون من الصعب علينا فهم إلى أين نحن سائرون" يستطرد.

كما تطرق وزير الدفاع البريطاني إلى أنه في نهاية السنة الماضية، تم رصد غواصة روسية في البحر الإيرلندي.

ويذكر أنه في مارس الماضي، نشرت وزارة الدفاع البريطانية استراتيجية لتحديث القوات المسلحة في البلاد، أكدت فيها موقفها تجاه روسيا كتهديد، وذكرت أن هناك خططا لزيادة التواجد البريطاني في منطقة البحر الأسود وبحر البلطيق.

وتشهد العلاقات الروسية البريطانية توترا متزايدا، حيث مرت بأسوأ حالاتها بعد اتهامات لندن لموسكو بتدبير حادثة تسميم العميل المزدوج العقيد السابق في المخابرات الروسية، سيرغي سكريبال وابنته في سالزبوري، الأمر الذي فندته موسكو، واتهمت بدورها الجانب البريطاني باختلاق الحادثة لتشويه سمعة روسيا.

واعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤخرا، بأن موسكو ولندن بحاجة الى طي صفحة الجواسيس والاغتيالات في علاقاتهما.

بينما، سبق لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن قال في تصريحات صحفية، بأن بريطانيا "تلعب دورا تخريبيا نشطا وخطيرا للغاية"، كبيرا في العلاقات بين روسيا والاتحاد الاوروبي.

وأضاف لافروف بأنه ورغم مغادرة بريطانيا للاتحاد الاوروبي " إلا ان نشاطهم لم يتراجع، بل على العكس من ذلك، هم يحاولون قدر الامكان التأثير على المواقف التي سيتخذها اعضاء الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بموسكو".